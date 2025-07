Applausi fiori e lacrime per l' addio a Fabrizio Favata stroncato in spiaggia a Bogliasco

Un’addio carico di emozione, tra applausi, fiori e lacrime, ha concluso la giornata dedicata a Fabrizio Favata, il caro infermiere vittima di un tragico destino a Bogliasco. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di chi lo conosceva e di tutta la comunità. Un ricordo indelebile di generosità e dedizione, che continuerà ad ispirare chi ha avuto il privilegio di incontrarlo.

"Ciao Fabrizietto, amico di tutti coloro che indossano la divis": Stefano Piastra, assistente capo coordinatore della polizia di Stato, con queste parole, dal pulpito ha salutato Fabrizio Favata, l’infermiere del San Martino, stroncato a 54 anni il 2 luglio scorso a Bogliasco mentre si trovava. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

