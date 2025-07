Due Mari | Si faccia ma si tenga conto dell' impatto su popolazione e ambiente L' appello delle imprese

Le imprese sostenibili dell’Alto Tevere lanciano un appello: la realizzazione della E78 è benvenuta, ma necessita di una revisione approfondita per tutelare popolazione e ambiente. La loro voce rappresenta un elemento fondamentale nel dibattito sul futuro delle opere infrastrutturali, evidenziando come sviluppo e sostenibilità possano e debbano convivere. È ora di ascoltare e agire per una soluzione equilibrata che rispetti il territorio e le sue comunità.

"Non siamo contrari alla realizzazione della E78 ma crediamo che vada rivisto il progetto". A dirlo è il gruppo di imprese sostenibili dell’Alto Tevere, che riunisce aziende come Aboca, Birrificio Altotevere, Erm Group, Elettrotek, Grafiche Pucci, Itm, Kemon, Oleificio Ranieri, Salpa, Scacf. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

