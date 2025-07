A Lampedusa arrivati 27 migranti gli altri sono stati riportati in Tunisia

A Lampedusa sono arrivati 27 migranti, mentre gli altri sono stati rimandati in Tunisia. La barca, partita da Sfax e priva di carburante, si è fermata in acque internazionali per oltre un giorno e mezzo, complicando la traversata. Solo una parte dei 63 passeggeri originari ha raggiunto l’isola, sollevando ancora una volta questioni sul fronte delle rotte migratorie nel Mediterraneo e sulla risposta delle autorità.

«Ieri sera a Lampedusa sono arrivate alcune persone. La barca su cui viaggiavano si sarebbe fermata in acque internazionali per un giorno e mezzo, senza benzina. Dei 63 partiti quattro giorni fa, solo 27 sono approdati a Lampedusa ». Lo scrive la ong Mediterranean Hope su X sostenendo che la barca era partita da Sfax, in Tunisia. Secondo quanto si apprende, l’imbarcazione su cui si trovavano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - A Lampedusa arrivati 27 migranti, gli altri sono stati riportati in Tunisia

