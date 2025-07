Lavoratori in fuga dal lago di Como | ogni giorno via in 114mila

Lago di Como, cuore pulsante della Lombardia, affronta un’emorragia quotidiana di 114 mila lavoratori in fuga. La Uil Milano Lombardia alza il grido d’allarme: è tempo di investire in lavoro dignitoso, salari giusti, formazione autentica e sicurezza. Solo così potremo invertire questa tendenza e restituire vitalità a un territorio che merita di rinascere, preservando il suo splendore e le opportunità per le future generazioni.

Il territorio lariano è in sofferenza e la Uil Milano Lombardia suona l’allarme. Lavoro dignitoso, salario giusto, formazione vera, stabilità e sicurezza: sono queste, secondo il sindacato, le basi irrinunciabili per rilanciare l’economia locale e contrastare il declino che i numeri ormai. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: lavoratori - fuga - lago - como

Fuga di gas al supermercato, lavoratori e clienti evacuati. Dipendente al pronto soccorso - Un’onda di tensione ha attraversato questa mattina il supermercato Aldi di Carpi a causa di una fuga di gas.

Lavoratori in fuga dal lago di Como: ogni giorno via in 114mila; Il sogno è durato un secolo e un anno: ora la fabbrica di cioccolato sull'altro lago chiude, a casa 60 lavoratori; Lago di Como, 4 lavoratori in nero nel cantiere: multe fino a 175mila euro per l'impresa cinese.

Como, cinquemila lavoratori stagionale penalizzati sul Lario - Molti di loro sono impiegati come camerieri e addetti negli alberghi di lusso del lago, sono i cosiddetti «stagionali» che rischiano di essere più che penalizzati dalla ... Lo riporta ilgiorno.it

Treni bloccati tra Como lago e Camerlata: studenti e lavoratori ... - MSN - A queste si aggiungono altre sei corse fondamentali per gli spostamenti dei pendolari, lavoratori e studenti, da e verso Como. Come scrive msn.com