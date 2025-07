Dazi von der Leyen anticipa contromisure Palazzo Chigi | Accordo equo

Ursula von der Leyen risponde decisa alle minacce di dazi di Trump, sottolineando la volontà di negoziare un accordo equo entro il 1° agosto. Tuttavia, non resta a guardare: pronta a tutelare gli interessi dell'Unione europea, preannuncia l’adozione di contromisure proporzionate. La situazione si surriscalda, ma l’Europa si prepara a difendere con fermezza i propri diritti nel confronto commerciale internazionale.

La risposta di Ursula von der Leyen alla lettera con cui Donald Trump ha annunciato l'introduzione di dazi al 30% sulle merci in arrivo dall'Unione europea non si è fatta attendere. "Restiamo pronti a continuare a lavorare per raggiungere un accordo entro il 1° agosto. Allo stesso tempo, adotteremo tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell'Ue, inclusa l'adozione di contromisure proporzionate, se necessario", ha affermato la presidente della Commissione europea, assicurando che, nel frattempo, l'Ue continuerà "ad approfondire le nostre partnership globali, saldamente ancorate ai principi del commercio internazionale basato su regole". 🔗 Leggi su Iltempo.it