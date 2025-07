Calciomercato Roma | offerta per Rios del Palmeiras Cosa manca per chiudere

Il calciomercato della Roma svela un’accelerata decisiva con l’offerta per Rios del Palmeiras, un talento che potrebbe rivoluzionare il centrocampo giallorosso. Tuttavia, tra trattative in corso e dettagli da definire, ci sono ancora alcune incognite da risolvere prima di poter annunciare il colpo. Cosa manca realmente? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti per capire se la trattativa sta per concludersi o se ci saranno ulteriori ostacoli da superare.

la trattativa con il club brasiliano per il centrocampista Il calciomercato Roma entra nel vivo con una doppia offensiva per rinforzare il centrocampo. La dirigenza giallorossa, in accordo con le nuove direttive tecniche, lavora su più tavoli per regalare al tecnico una mediana di qualità e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma: offerta per Rios del Palmeiras. Cosa manca per chiudere

In questa notizia si parla di: calciomercato - roma - offerta - rios

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Calciomercato Roma Dal Brasile: prima offerta della Roma per Rios, si tratta con il Palmeiras IL ROMANISTA I giallorossi avrebbero deciso di puntare sul centrocampista colombiano: primo tentativo per una cifra vicina ai 30 milioni richiesti Potrebbe partire dal Vai su Facebook

Calciomercato Inter, si complica Rios! Passi avanti della Roma: pronta la prima offerta. Giallorossi anche su un altro obiettivo Vai su X

Roma: nuova offerta per Rios ma non solo; Roma, nuova offerta al Palmeiras per Rios. E in difesa spunta Aguerd del West Ham; Calciomercato Roma, nuova offerta per Rios: la situazione.

Roma, offerta per Rios al Palmeiras: il punto di calciomercato tra entrate e uscite - Nuova offerta della Roma al Palmeiras per Richard Rios, la distanza adesso è di 5 milioni di euro. Segnala sport.sky.it

La Roma insiste per Rios: nuova offerta al Palmeiras - La Roma di Gian Piero Gasperini domani si radunerà a Trigoria, ma prima ci sono delle grosse novità di calciomercato. Secondo asromalive.it