Nord Corea Lavrov mette in guardia Usa Sud Corea e Giappone | Stop rafforzamento militare

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha lanciato un duro monito agli Stati Uniti, alla Corea del Sud e al Giappone, esortandoli a fermare il rafforzamento militare nella regione. La visita a Wonsan e i colloqui con le autorità nordcoreane sottolineano l'importanza di una stabilità che potrebbe essere minacciata da nuove alleanze. La questione rimane cruciale: quale sarà l’effetto di queste tensioni sulla pace globale?

Nord Corea: sabato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha messo in guardia gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone dal formare una partnership di sicurezza che prenda di mira la Corea del Nord, mentre era in visita all’alleato per colloqui su come consolidare ulteriormente la loro cooperazione militare. Lavrov è volato venerdì nella città orientale di Wonsan, nella Corea del Nord, per un incontro conla sua omologa nordcoreana Choe Son Hui. Le relazioni tra Russia e Corea del Nord sono fiorite negli ultimi anni, con la Corea del Nord che fornisce truppe e munizioni per sostenere la Russia in Ucraina in cambio di assistenza militare ed economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it