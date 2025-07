Barry torna la dark comedy pluripremiata | da domani su Sky e Now la terza stagione

Preparatevi a immergervi nuovamente nell'universo oscuro di “Barry”, la dark comedy pluripremiata che ha conquistato il pubblico e la critica. A partire da domani, la terza stagione approda in esclusiva su Sky e Now, portando un mix irresistibile di humor nero e tensione emotiva. Con Bill Hader nei panni di un sicario alle prese con la sua doppia vita, questa serie continuerà a sorprendervi fino all’epilogo finale prevista per luglio 2025.

Serie Tv, debutta domenica 13 luglio 2025 in esclusiva su Sky e in streaming su Now la terza stagione di “Barry”, la dark comedy targata HBO con protagonista Bill Hader, premiata con più Emmy Awards. La nuova stagione arriva in Italia a oltre un anno dal finale della seconda e precede l’arrivo della quarta e ultima stagione, prevista dal 27 luglio 2025 sempre su Sky e Now. Leggi anche: Serie Tv, le uscite più attese su Netflix ad agosto 2025 Un killer alla ricerca di redenzione. La serie segue Barry Berkman, un ex marine divenuto sicario, che durante un incarico a Los Angeles scopre la passione per la recitazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Barry, torna la dark comedy pluripremiata: da domani su Sky e Now la terza stagione

