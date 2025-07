Fine degli arresti domiciliari per il sindaco ma a Macugnaga non può stare

Dopo mesi di tensione, gli arresti domiciliari per Alessandro Bonacci sono terminati, ma la sua presenza a Macugnaga resta un'illusione. La comunità , ancora scossa dall'accaduto, si chiede quale sarà il prossimo passo di questa intricata vicenda legale e politica. La sfida ora è ristabilire fiducia e trasparenza, mentre il caso si sviluppa tra interrogativi e speranze di chiarimenti.

Fine degli arresti domiciliari, ma a Macugnaga non entrare. Aggiornamento sulla vicenda di Alessandro Bonacci, l'ormai ex sindaco della cittadina del Vco, arrestato lo scorso 5 maggio con l'accusa di frode processuale e depistaggio, falso materiale in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

