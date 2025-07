DaziSchlein | attesa risposta da Meloni

In un contesto di crescente tensione commerciale, Elly Schlein si aspetta una risposta decisa da parte di Meloni e del governo italiano. La leader democratica sottolinea l'importanza di tutelare gli interessi nazionali ed europei, invitando a rafforzare ogni sforzo negoziale per evitare i dazi al 30%. È ora di fare chiarezza e agire con determinazione, mettendo l'interesse del paese al primo posto.

16.35 "Ci aspettiamo una presa di posizione netta e forte, che fin qui non c'è stata, da parte del governo e di Giorgia Meloni. Perché non è che per le loro amicizie politiche possono danneggiare l'interesse nazionale e l'interesse europeo. Adesso c'è da rafforzare ogni tentativo negoziale che possa evitare questi dazi al 30%". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della Conferenza nazionale del Pd sulle Politiche, a Roma, dopo l'annuncio della lettera di Trump che fissa al 30% i dazi con l'Ue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it