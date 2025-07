Furti continui dai reggiseni ai dentifrici | più della periferia il bersaglio dei ladri è il centro di Torino

A Torino, un’ondata di furti sta seminando preoccupazione tra cittadini e commercianti: dai reggiseni ai dentifrici, nulla sembra essere immune. In zone come il centro e la periferia, i malviventi colpiscono senza sosta, puntando su ciò che può essere facilmente rivenduto. La crescente insicurezza sta diventando un problema diffuso, che mette a dura prova la tranquillità urbana e richiede interventi immediati per ritrovare serenità e sicurezza.

Non solo fondo cassa, ma anche semplici dentrifici, scarpe, reggiseni, calze, tutto ciò che può essere facilmente sottratto e, ipoteticamente, rivenduto. Furti continui e un senso di diffusa insicurezza è ciò che si respira non nelle più recondite vie periferiche, ma nel pieno centro di Torino.

Furti a raffica, dai reggiseni ai dentifrici: più della periferia, il bersaglio dei ladri è il centro di Torino.

Da via Garibaldi a via Po, dai portici di piazza Castello alla Galleria Subalpina: vetrine spaccate, furti alla luce del sole e un diffuso senso di insicurezza

