LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu imprendibile Bulega deve amministrare il secondo posto

Il Gran Premio di Superbike in Gran Bretagna 2025 prende vita con emozioni intense e battaglie senza esclusione di colpi. Razgatlioglu si conferma imprendibile, mentre Bulega lotta per mantenere il secondo posto. La tensione cresce con ogni giro, aspettando gli ultimi sussulti di questa spettacolare corsa. Resta con noi per non perdere neanche un minuto di questa avvincente sfida che ci terrà col fiato sospeso fino al traguardo finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2123 1’27.463 per Razgatlioglu che torna ad essere il più veloce in pista. Il turco mette il punto esclamativo su una gara impeccabile. 2023 Siamo a 3 giri dal termine di una gara-1 poco spettacolare. Posizioni cristallizzate sin dai primi giri. 1923 Locatelli è tallonato da Redding in chiave quarta posizione. 1923 Intanto nelle retrovie Iannone supera van der Mark strappandogli il 12° posto. 1823 Ora è Bulega il più veloce in pista, ma il ritardo è ormai incolmabile. 1823 Poco più di 7 secondi separano Razgatlioglu da Bulega. I due confermano ancora una volta di essere i padroni del Mondiale Superbike 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu imprendibile, Bulega deve amministrare il secondo posto

