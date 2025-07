Riapre la Sp Marzanello-Pietravairano chiusa dal 2023

Da lunedì, si apre finalmente una nuova fase per la comunità di Pietravairano: la Strada Provinciale n. 279 “SS6 Marzanello – Pietravairano” riapre al traffico, dopo oltre due anni di chiusura. Un importante passo avanti che ridarà vita alle comunicazioni e all’economia locale, seppur con il consueto senso unico alternato e alcune restrizioni. La ripresa della viabilità rappresenta un segnale di ripartenza e speranza per tutti i cittadini.

Da lunedì riapre al traffico veicolare la Strada Provinciale n. 279 "SS6 Marzanello – Pietravairano", chiusa da circa due anni e mezzo a causa dello sprofondamento della sede stradale al km 2+000, nel territorio comunale di Vairano Patenora. La riapertura avverrà con senso unico alternato, regolato da impianti semaforici, e con divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, in attesa dell'intervento definitivo di ripristino strutturale.. "È una notizia importantissima per la comunità locale – dichiara il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano – che da oltre due anni ha dovuto affrontare percorsi alternativi, con inevitabili disagi, costi e perdite di tempo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it