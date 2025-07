Irpinia Express fa tappa a Rocca San Felice

scoperta e della meraviglia, offrendoti un’esperienza unica tra panorami mozzafiato e sapori autentici. Non perdere questa occasione di immergerti nella bellezza di un territorio ricco di storia e tradizione, in un viaggio che resterà nel cuore.

Domenica 13 luglio, i suggestivi vagoni dell’Irpinia Express condurranno i viaggiatori in un itinerario tra paesaggi incontaminati, storia e tradizioni culinarie. La destinazione è Rocca San Felice, gioiello dell’Alta Irpinia, protagonista di una giornata all’insegna della scoperta e della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

