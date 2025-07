Volontari puliscono il fondale al porticciolo dell' Arenella

Oggi, al porticciolo dell'Arenella, un gruppo di volontari ha dimostrato il loro impegno nel preservare le bellezze del nostro mare, unendo forze e passione per pulire il fondale. Associazioni, enti e cittadini hanno collaborato in un gesto di grande solidarietà e rispetto per l'ambiente marino, dimostrando che la tutela del nostro patrimonio naturale è una responsabilità condivisa. Il risultato? Un fondale più pulito e un esempio di comunità che fa la differenza.

Dopo il successo a Barcarello, Onda Pulita torna il 12 luglio con una missione ancora più ambiziosa. Ripulire i fondali marini del porticciolo dell’Arenella – Scalo Nuovo, insieme a sommozzatori, autorità portuale e capitaneria di porto. Una giornata specia Vai su Facebook

