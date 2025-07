A Paternopoli Aperitif – La Macenata

A Paternopoli, il cuore pulsante dell’Irpinia, si prepara a vivere un imperdibile appuntamento: “Aperitif – La Macenata”. Sabato 12 luglio, dalle ore 19.00, la suggestiva Rua delle Rose si trasformerà in un vivace salotto all'aperto, dove sapori autentici e melodie selezionate renderanno la serata indimenticabile. Un’occasione unica per scoprire l’eccellenza enogastronomica locale in un’atmosfera di convivialità e musica. Non mancate a questa festa di sapori e suoni!

Sabato 12 luglio, a partire dalle ore 19.00, il suggestivo scenario della Rua delle Rose si trasformerà in un vivace salotto a cielo aperto con “Aperitif – La Macenata”, un evento che celebra l’enogastronomia irpina tra convivialità e sonorità selezionate. Promossa nel cuore dell’Irpinia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: aperitif - macenata - paternopoli - cuore

