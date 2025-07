Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2025 ore 16 | 25

Se sei in viaggio nella regione Lazio, ecco le ultime novità sulla viabilità del 12 luglio 2025 alle 16:25. Astral Infomobilità segnala che il raccordo anulare è tornato a scorrere senza intoppi nella carreggiata interna, mentre l'incidente sulla Pontina tra Casal Brunori e Tor de' Cenci verso Pomezia è stato risolto. La circolazione rimane fluida, ma ricordiamo di prestare attenzione alle eventuali allerte della Protezione Civile regionale. Restate aggiornati per viaggi sicuri e senza sorprese.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio ha preso il raccordo anulare risolto in carreggiata interna la circolazione scorrevole rimosso Anche l'incidente sulla Pontina tra Casal Brunori e Tor de' Cenci verso Pomezia per il resto la circolazione si presenta scorrevole sotto l'area regionale facciamo gli eventi ricordiamo che la protezione civile della regione Lazio ha diramato per oggi il rischio di pericolosità da incendio boschivo di livello moderato su gran parte della regione fatta eccezione per interne in provincia di Rieti Frosinone dove rischio e medio da Gaia Marina mal Chi è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2025 ore 16:25

In questa notizia si parla di: regione - lazio - viabilità - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

#Viabilità | #Eventi | #TrasportoPubblico | #Roma ? -Treni Regione Lazio modifiche per le linee Ferrovie Laziali fino al 15 luglio ?- Nodo di Via di Passo Lombardo, chiuso l'Ingresso di Torrenova sulla Diramazione Roma Sud e Ramo Via Guido Car Vai su Facebook

Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma, due audizioni in commissione; ZTL Fascia Verde di Roma: via libera dalla Regione Lazio; Via Nomentana, “Black Point” nel mirino della Regione Lazio: stop al progetto per evitare disagi.