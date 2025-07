Frontale con un trattore muore un motociclista nel Mantovano | indagini in corso

Una tragica tragedia scuote il Mantovano: questa mattina, un incidente frontale tra un trattore e una motocicletta lungo la provinciale 49 a Pegognaga ha causato la perdita della vita di un motociclista. Le autorità stanno conducendo intense indagini per chiarire le dinamiche di questo drammatico evento. Restate con noi per gli aggiornamenti sulle cause e le misure di sicurezza future.

Questa mattina, sabato 12 luglio, un motociclista ha perso la vita in un frontale con un trattore lungo la provinciale 49 nei pressi di Pegognaga, nel Mantovano. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: frontale - trattore - motociclista - mantovano

Frontale con un trattore, muore un motociclista nel Mantovano: indagini in corso; Schianto contro un trattore: muore motociclista di 53 anni; Commozione nel mondo agricolo mantovano per la morte di Gabriele Gemetto. Atteso il via libera della Procura per i funerali.

Frontale con un trattore, muore un motociclista nel Mantovano: indagini in corso - Questa mattina, sabato 12 luglio, un motociclista ha perso la vita in un frontale con un trattore lungo la provinciale 49 nei pressi di Pegognaga, nel ... Da fanpage.it

Schianto contro un trattore: muore motociclista di 53 anni - L’incidente lungo la strada provinciale 49 a Pegognaga, nel Mantovano. Scrive msn.com