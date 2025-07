A Bogogno Nata per volare

Preparati a un viaggio tra emozioni e verità con Piera Vandoni, autrice di "Nata per volare", che il 18 luglio alle 21 presso la biblioteca comunale di Bogogno racconterà frammenti di vita, coraggio e mistero. Un incontro imperdibile per scoprire la storia della maggiore pilota Mariangela Valentini, tra ricordi e rivelazioni sorprendenti, in un dialogo coinvolgente con Simona Fridegotto e interventi speciali. Non mancare!

Il prossimo 18 luglio alle 21 in biblioteca comunale incontro con Piera Vandoni, autrice del libro del libro dedicato alla figlia "Nata per volare. Frammenti di vita, di morte e verità nascoste del maggiore pilota Mariangela Valentini" che dialogherà con Simona Fridegotto. Interverrà Claudio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: volare - nata - bogogno - libro

Nata sul nido in cima al Pirellone, la falchetta Olimpia sbaglia strada mentre si allena a volare e finisce dentro un hotel - Una giovane falchetta olimpia, nata sul nido in cima al Pirellone, ha vissuto una singolare avventura a Milano.

A Bogogno Nata per volare; Sabrina Papa, la prima donna non vedente che pilota un aereo. «Non mi sono mai accontentata di un no»; Nata per volare: la storia di Mariangela Valentini in un libro.

A Bogogno "Nata per volare" - Il prossimo 18 luglio alle 21 in biblioteca comunale incontro con Piera Vandoni, autrice del libro del libro dedicato alla figlia "Nata per volare. Si legge su novaratoday.it