Incendio nella fabbrica di rifiuti l' Arpac lancia l' allarme Valori elevati di diossine nell' aria

Situazione allarmante nell’area di Pastorano, dove l’incendio del 9 luglio ha sprigionato diossine nocive nell’aria, come confermato dal secondo ciclo di campionamenti dell’ARPAC. I valori elevati di queste sostanze tossiche rappresentano un serio rischio per la salute pubblica e l’ambiente. La situazione richiede attenzione immediata e misure concrete per tutelare cittadini e territorio, perché la sicurezza non può mai essere rimandata.

Continuano a emergere dati preoccupanti sull'incendio divampato il 9 luglio scorso nell'area industriale di Pastorano, in provincia di Caserta. Il secondo ciclo di campionamento dell'aria, effettuato dall'ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), ha rilevato una.

AVVISO AI CITTADINI Si informa la cittadinanza che è da poco divampato un incendio nella zona industriale di Pastorano, presso l’azienda Sacco, operante nel settore dello smaltimento di rifiuti di carta e plastica. I Vigili del Fuoco sono prontamente interv Vai su Facebook

