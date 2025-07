Scena muta alla maturità? Il silenzio che interroga la scuola Lettera

In un'epoca in cui il dialogo e la comunicazione sono fondamentali, una scena muta alla maturità diventa più di un semplice silenzio: è un interrogativo sulla qualità dell'insegnamento e sulla preparazione degli studenti. La scena muta, inviata da Alessandra Petrucci e Alessia Guccini, mette in discussione il vero significato di questa prova e ci invita a riflettere: dove risiede la vera maturità?

Inviata da Alessandra Petrucci e Alessia Guccini - Carissimi tutti, tante parole per una scena muta probabilmente non si sono sentite mai e viene da chiedersi se tutto questo dibattito non sia esemplificativo della falla nel sistema. La risposta alla questione è tutta in una domanda: dov’è la maturità se uno studente sceglie deliberatamente, e comodamente, di fare scena muta lì dove dovrebbe dare prova di aver tratto un insegnamento “superiore” dal percorso che si appresta a concludere? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scena - muta - maturità - silenzio

Falsi documenti per la cittadinanza italiana, scena muta davanti al giudice per le due dipendenti comunali - Due dipendenti comunali, Anna Perrotta e Carmelina Del Prete, si trovano oggi in silenzio davanti al giudice, coinvolte in un'inchiesta della Procura di Napoli Nord.

M’è tornato in mente il prof di lettere che prima della maturità ha intimato: “Qualunque cosa. Dite qualunque cosa. Protestate, urlate, contestate, fatevi sentire. Ma per amor di dio, non fate scena muta. Mai. Il silenzio non è protesta, il silenzio è complice” Vai su X

Tre #studenti hanno fatto scena muta per protesta davanti alla commissione d’esame di #maturità Non è la “ragazzata” che vi raccontano i giornali, ma una pugnalata a un sistema #scuola che ha fallito, di cui anche tu probabilmente sei stato vittima. È un gest Vai su Facebook

Scena muta alla Maturità, alla protesta degli studenti il ministro risponde: «Bocciateli»; Maturità 2025: studente fa scena muta all’orale, ma viene promosso: ecco perché; Studenti contro l’orale: No ai voti, sì al silenzio..