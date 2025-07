The Old Guard 2 debutto al primo posto nelle classifiche streaming dopo le stroncature

Nonostante le critiche negative, "The Old Guard 2" si afferma come il protagonista assoluto delle classifiche streaming, dominando Netflix e conquistando il pubblico. Il sequel, con la presenza di Charlize Theron e Uma Thurman, dimostra che il successo può superare le opinioni della critica. La domanda ora è: riuscirà a mantenere questa popolarità e a cambiare le prospettive dei detrattori?

Il sequel del film di successo con protagonista Charlize Theron sta conquistando il pubblico nonostante la stroncatura della critica. Come da previsioni, Netflix √® al comando delle classifiche legate allo streaming e il successo deriva principalmente dall'ottimo riscontro ottenuto da The Old Guard 2. Il sequel con Charlize Theron e Uma Thurman ha conquistato il pubblico nonostante le pessime recensioni ricevute rispetto al primo capitolo: 2,3 milioni di famiglie hanno visto nei giorni scorsi il film sulla piattaforma streaming. Il successo di Netflix e i nuovi episodi di Mercoled√¨ The Old Guard 2 √® diventato il terzo titolo di Netflix a raggiungere il primo posto nelle ultime cinque settimane e il futuro prossimo sembra roseo, visto che ad agosto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - The Old Guard 2 debutto al primo posto nelle classifiche streaming dopo le stroncature

In questa notizia si parla di: streaming - guard - primo - classifiche

Esattamente 9 anni fa, California conquistava il primo posto nelle classifiche americane! Con ben 186.000 copie all'attivo nella sua prima settimana, il settimo album dei blink-182 debuttò direttamente in cima a Billboard 200, la classifica ufficiale che ogni set Vai su Facebook

il 9 Luglio 1983 i Police erano al primo posto nella classifica Billboard Hot 100 con il singolo, “Every Breath You Take". La canzone rimase in vetta alla classifica statunitense per otto settimane. #ThePolice #pillolerock press play Vai su X

The Old Guard 2 debutto al primo posto nelle classifiche streaming dopo le stroncature; Michael Madsen: tutti i film con Quentin Tarantino, la classifica di Rotten Tomatoes; Netflix in cima alla classifica Nielsen: 'Sirens' debutta al primo posto.

The Old Guard 2 debutto al primo posto nelle classifiche streaming dopo le stroncature - Come da previsioni, Netflix è al comando delle classifiche legate allo streaming e il successo deriva principalmente dall'ottimo riscontro ottenuto da The Old Guard 2. Secondo msn.com

Netflix perde il primato di abbonati nello streaming, la nuova classifica è una sorpresa: chi l'ha superato - Netflix ha ufficialmente perso il primo posto per lo streaming in Italia: la celebre piattaforma perde punti e si fa raggiungere da un competitor ... Da libero.it