Mondiali di pallanuoto il Settebello parte subito bene | travolta la Romania

I mondiali di pallanuoto sono arrivati e il nostro Settebello ha iniziato alla grande, travolgendo la Romania con un punteggio netto di 17-2. A Singapore, l’Italia dimostra di essere in forma smagliante e già guarda con fiducia ai prossimi impegni. Lunedì, la sfida con la Serbia sarà decisiva per il primo posto nel girone: una partita da non perdere per gli appassionati di sport e di emozioni.

A Singapore debutto vincente per l'Italia, che chiude sul 17-2. Lunedì sfida con la Serbia per decidere il primo posto nel girone.

