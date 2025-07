Loredana Lecciso | Incinta dopo due mesi con Al Bano non ci fu tempo per conoscerci Oggi uniti dalla fede in Dio

Loredana Lecciso, dopo un passato intenso con Al Bano, oggi trova nella fede il suo nuovo cammino di amore e speranza. La loro storia, segnata da momenti forti e scelte profonde, si trasforma in un esempio di resilienza e spiritualità . Uniti da un legame che va oltre le formalità , condividono ora una nuova prospettiva di vita. Continua a leggere per scoprire come l’amore e la fede possano trasformare ogni percorso.

Lorenda Lecciso ripercorre in un'intervista la storia d'amore con Al Bano e il rapporto con la fede in Dio. I due non sono ufficialmente marito e moglie, ma è come se lo fossero: "La nostra è una scelta d’amore, abbiamo due figli che adoriamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lecciso - bano - fede - loredana

Iago Garcia: “Ho conosciuto i figli di Amanda Lecciso. Al Bano? Mi ama da anni” - L’amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia sta vivendo un momento di grande felicità , con nuove conferme che sorprendono i fan.

#loredana lecciso: «Con #al bano non c'è stato tempo per conoscerci, dopo due mesi ero incinta. Ci unisce la fede in Dio, preghiamo ini... Vai su X

Loredana Lecciso: Incinta dopo due mesi con Al Bano, non ci fu tempo per conoscerci. Oggi uniti dalla fede in Dio; Al Bano e Loredana Lecciso dalla Venier: l'ospitata insieme dopo anni di assenza dalla tv; Al Bano parla di Loredana Lecciso: «Abbiamo avuto momenti neri, ma oggi siamo più maturi».

Loredana Lecciso: “Incinta dopo due mesi con Al Bano, non ci fu tempo per conoscerci. Oggi uniti dalla fede in Dio” - Lorenda Lecciso ripercorre in un’intervista la storia d’amore con Al Bano e il rapporto con la fede in Dio. Segnala fanpage.it

Loredana Lecciso: «Con Al Bano non c'è stato tempo per conoscersi, dopo due mesi ero incinta. Oltre all'amore ci unisce la fede per Dio» - Al settimanale DiPiù Loredana Lecciso racconta la sua fede verso Dio. msn.com scrive