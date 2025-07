Atletica a Foligno Zaynab Dosso sfreccia a 11.07 e 11.12

Una performance da autentica sprinter: Zaynab Dosso si conferma ancora una volta protagonista dell’atletica italiana a Foligno, sfrecciando in 11.07 e 11.12 nei 100 metri. Due sprint mozzafiato, un talento che accelera verso nuovi traguardi e incanta gli appassionati. La sua determinazione e velocità la pongono tra le migliori del panorama nazionale, dimostrando che l’atletica italiana ha ancora molto da dire. La sua corsa verso il futuro è ormai in pieno svolgimento.

Doppio sprint per la primatista italiana Zaynab Dosso delle Fiamme Azzurre nei 100 metri sulla pista di Foligno. Due sprint ad alta velocità in meno di un'ora. La primatista italiana dei 100 metri Zaynab Dosso vola in 11.07 nella batteria sulla pista di Foligno (Perugia) con +1.9 di vento a sei centesimi dal suo record dell'anno scorso. Poi in finale la 25enne delle Fiamme Azzurre, dopo cinquantuno minuti, firma il tempo di 11.12 che diventa ancora più significativo se si considera la brezza contraria, in questo caso di -0.5.