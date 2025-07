Che cosa hai imparato in questi anni? | dovrebbe essere questa la richiesta al colloquio della maturità

Che cosa hai imparato in questi anni? È questa la domanda che dovrebbe guidare il nostro percorso di crescita. Durante il percorso scolastico, abbiamo acquisito competenze, valori e consapevolezza che vanno oltre le mere nozioni: sono le chiavi per affrontare il mondo con coraggio e libertà. Ricordiamoci sempre che il vero apprendimento si riflette nelle nostre azioni e nella capacità di adattarci alle sfide future.

Inviata da Gianni Mereghetti - Carissimo direttore, se fossi stato uno studente e dopo i due scritti di maturità fossi arrivato a 60 avrei fatto come quello studente che si è presentato al colloquio e ha detto che non avrebbe risposto alle domande dei professori. Ha fatto bene, condivido totalmente la scelta che ha fatto perché questo tipo di esame di maturità è assurdo e contraddice la natura della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Esame di maturità 2025, manca meno di un mese: cosa sapere - Mancano meno di un mese all’esame di maturità 2025, con la prima prova di italiano il 18 giugno. Dopo la prima giornata, si continua il 19, prima delle pause per gli orali, che inizieranno dal 23 giugno.

Ogni anno, a giugno, arriva il momento della Maturità. Per alcuni è un rito di passaggio, per altri una formalità, per qualcuno persino un ostacolo inutile. Quest’anno, però, qualcosa è cambiato: alcuni studenti hanno deciso di non partecipare all’orale. Lo hann Vai su Facebook

