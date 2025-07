Morte sospetta per un anziano in ospedale arrestato infermiere un anno dopo

Una tragica svolta scuote il mondo sanitario: un infermiere è stato arrestato un anno dopo la morte sospetta di un anziano in ospedale ad Argenta, Ferrara. L’indagine, supportata dall’autopsia, ha rivelato che Antonio Rivola avrebbe somministrato al suo paziente dosi letali di un farmaco non previsto dal protocollo medico. Un caso che solleva domande cruciali sulla sicurezza e l’etica nelle strutture sanitarie. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante vicenda.

È finito in carcere un infermiere accusato di aver ucciso nell'ospedale di Argenta (Ferrara) un uomo di 83 anni. Antonio Rivola, secondo quanto era emerso dall'autopsia, avrebbe ricevuto dosi massicce di un farmaco che non rientrava nel suo piano terapeutico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

