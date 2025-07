La truffa delle email sul Fascicolo Sanitario Elettronico | l'allarme del Ministero della Salute

Attenzione: il Ministero della Salute lancia un allarme sulla crescente ondata di email truffa che mirano a compromettere il Fascicolo Sanitario Elettronico. I cybercriminali sfruttano la fiducia degli utenti per sottrarre dati sensibili, seminando insicurezza tra cittadini e professionisti sanitari. È fondamentale riconoscere i segnali di queste frodi e proteggersi efficacemente. Continua a leggere per scoprire come difendersi da queste insidie digitali.

Al Ministero della Salute stanno giungendo molteplici segnalazioni di tentativi di truffa tramite email malevole, nelle quali i cybercriminali richiedono di inserire dati personali e finanziari per mantenere l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

