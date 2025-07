Alain Bernard Ganao scomparso a Ventimiglia un uomo in caserma | I cani molecolari sono andati dritti a casa sua Il suo racconto non convince

Un mistero avvolge la scomparsa di un bambino di 5 anni a Ventimiglia. Alain Bernard Ganao, recentemente scomparso, ha lasciato dietro di sé più domande che risposte. I cani molecolari hanno puntato dritto verso la sua casa, ma il suo racconto non ha convinto gli investigatori. Nel tentativo di fare luce sulla vicenda, un testimone è stato ascoltato e la sua abitazione sottoposta a perquisizione. La verità sta emergendo, e il caso si fa sempre più complesso…

Un uomo è stato sentito in qualità di testimone e la sua abitazione è stata perquisita nell'ambito delle indagini per far luce sulla scomparsa di un bambino di 5 anni da un. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alain Bernard Ganao scomparso a Ventimiglia, un uomo in caserma: «I cani molecolari sono andati dritti a casa sua». Il suo racconto non convince

In questa notizia si parla di: uomo - alain - bernard - ganao

Alain, 5 anni, scomparso da un campeggio a Ventimiglia: in un video un uomo lo fa uscire dal camping - Alain, un dolce bambino di cinque anni scomparso dal camping di Ventimiglia, ha catturato l’attenzione di tutti.

Alain Bernard Ganao scomparso a #ventimiglia, sentito un uomo: «Diceva 'papà, papà', l'ho portato a un bivio». Perquisita la sua casa Vai su X

Un bambino di cinque anni, Alain Barnard Ganao, ospite di un camping in località Latte a Ventimiglia (Imperia) è stato dato per scomparso dopo che la sua famiglia non è più riuscito a rintracciarlo. Vai su Facebook

Alain Bernard Ganao scomparso a Ventimiglia, sentito un uomo: «Diceva 'papà, papà', l'ho portato a un bivio».; Alain, 5 anni, scomparso: perquisita la casa dell’uomo che dice di averlo accompagnato; Bimbo scomparso, un testimone portato in caserma. Il sindaco: “Tutta la comunità sta cercando Alain”.

Alain Bernard Ganao scomparso a Ventimiglia, un uomo in caserma: «I cani molecolari sono andati dritti a casa sua». Il suo racconto non convince - Un uomo è stato sentito in qualità di testimone e la sua abitazione è stata perquisita nell'ambito delle indagini per far luce sulla scomparsa di un bambino di 5 anni da ... Si legge su leggo.it

Alain Bernard Ganao scomparso a Ventimiglia, sentito un uomo: «Diceva 'papà, papà', l'ho portato a un bivio». Perquisita la sua casa - Un uomo è stato sentito in qualità di testimone e la sua abitazione è stata perquisita nell'ambito delle indagini per far luce ... Secondo msn.com