Firenze si arrampicano in cima alla Basilica di Santa Croce per farsi un selfie Atto irresponsabile – Il video

In un gesto che mette a rischio la loro sicurezza e il patrimonio artistico, due giovani si sono arrampicati sulla Basilica di Santa Croce a Firenze per scattare un selfie memorabile. La bravata, immortalata in un video virale, ha suscitato indignazione e preoccupazione tra cittadini e autorità . Un richiamo alla responsabilità e al rispetto dei monumenti storici: perché la bellezza di Firenze merita di essere preservata, non deturpata da azioni irresponsabili.

Hanno deciso di fare uno scatto memorabile, rischiando sia per loro stessi che per l’opera d’arte che hanno deciso di scalare. Due ragazzi si sono arrampicati in cima alla basilica di Santa Croce a Firenze. A immortalarli a un video ripreso da lontano e apparso sul profilo Instagram di Welcome to favelas nel quale sono ritratte due persone, una sul retro delle due statue di angeli poste sulla sommitĂ della facciata della basilica, l’altra arrampicata fino in cima alla Croce. In corso verifiche sulla veridicitĂ delle immagini e, in caso affermativo, su quando e come sia accaduto. A luglio 2024 un giovane postò su Ig un video che lo ritraeva dentro la Cupola del Duomo di Firenze, raggiunta abusivamente da passaggi interni. 🔗 Leggi su Open.online

