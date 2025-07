Comunali a Reggio Calabria i probabili candidati nella sfida delle primarie del centrosinistra

A Reggio Calabria si accendono i riflettori sulla sfida delle primarie del centrosinistra, con Massimo Canale e il movimento Onda Orange che animano il panorama politico locale. Questa corsa offre un segnale forte di rinnovamento e determinazione, mentre si avvicina l’appuntamento con le amministrative di settembre, quando Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto contendersi lo scranno più alto. La partita è aperta: chi uscirà vincitore e plasmerà il futuro della città ?

Con la discesa in campo di Massimo Canale e il movimento Onda Orange il campo progressista reggino dĂ un altro importante segnale in vista della campagna elettorale per le amministrative. I motori si riscaldano con il vicino orizzonte di settembre, quando Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: comunali - reggio - calabria - probabili

Elezioni comunali: affluenza alle urne al 10,49% nella provincia di Reggio Calabria - Alle ore 12 di oggi, domenica 25 maggio, in provincia di Reggio Calabria l’affluenza alle urne per le comunali è del 10,49%, in lieve aumento rispetto alla precedente tornata.

Comunali a Reggio Calabria, i probabili candidati nella sfida delle primarie del centrosinistra; Elezioni in Italia, quali sono le Regioni e i Comuni dove si voterĂ nel 2025; Sindaco io? Lo abbiamo chiesto ai possibili candidati piĂą accreditati del centrosinistra.

Presentata la “Strategia territoriale” di Reggio Calabria - E’ stato presentato presso l’Urban Center del Comune di Reggio Calabria, l’accordo di partenariato relativo alla strategia territoriale della programmazione 21/27, che riguarderà un imponente progetto ... Come scrive msn.com

Reggio Calabria, la Lega chiede a Salvini il commissariamento dell’Ufficio Idrico - I consiglieri comunali denunciano “gravi violazioni e gestione irresponsabile” e sollecitano un intervento urgente del Ministro ... Si legge su strettoweb.com