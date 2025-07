I negoziati di Ursula e Giorgia sono falliti miseramente Arriva la stangata del 30% dei dazi Usa all’Ue

L’accordo tanto atteso tra Ursula e Giorgia è svanito nel nulla, lasciando spazio alla dura stretta americana. Sabato pomeriggio, l’Europa ha ricevuto la lettera che sancisce i dazi del 30% sugli import dall’UE, a partire dal primo agosto. Un colpo duro per il Vecchio Continente, che si prepara a fronteggiare una sfida commerciale senza precedenti. La partita si infiamma, e le conseguenze sono destinate a riverberarsi su tutti noi.

Nessuno a Bruxelles fino a venerdì sera metteva la mano sul fuoco per un’intesa “imminente” sui dazi con gli Stati Uniti, tra annunci e giravolte a cui Donald Trump ci ha da tempo ormai abituati. Ma nessuno a Bruxelles si aspettava una stangata di tale portata. La stangata Usa si abbatte sull’Europa. La lettera attesa dall’Unione europea è arrivata nel pomeriggio di sabato e annuncia dazi al 30% dal primo agosto per il Vecchio continente, con la minaccia inclusa di raddoppiarli in caso di ritorsioni. La lettera, indirizzata alla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, invoca come motivo per i dazi al 30% la disparità del deficit commerciale dovuta a barriere commerciali, tariffarie e non tariffarie. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it