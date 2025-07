Il piccolo Alain scomparso dal campeggio a Ventimiglia | portato un uomo in caserma perquisita l’abitazione Incongruenze nel racconto

Da oltre 48 ore, l’incubo di una famiglia e di un’intera comunità si fa sempre più intenso. Alain Barnard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso dal camping di Ventimiglia, è sparito nel nulla a partire da venerdì sera, mentre i suoi genitori lo cercavano disperatamente. La sua assenza ha sollevato interrogativi e preoccupazioni, alimentando un’intensa attività investigativa. Ora, le autorità stanno seguendo ogni pista per ritrovare il piccolo e riportarlo a casa sano e salvo.

È dalle 19.30 di venerdì 11 luglio che non si hanno più notizie di Alain Barnard Ganao, il bimbo di 5 anni residente a Torino che è scomparso dal camping Por La Mar nella zona di Latte, a Ventimiglia. Il piccolo, che indossava una maglia bianca e dei pantaloncini verdi, si sarebbe allontanato approfittando di una distrazione del padre, che stava montando la tenda in cui avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno di villeggiatura con i genitori e la sorella. Le ricerche stanno ormai andando avanti da quasi 24 ore, e le forze dell’ordine avrebbero sentito un uomo – al momento non indagato e ritenuto un testimone – e perquisito la sua casa. 🔗 Leggi su Open.online

