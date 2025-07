Traffico Roma del 12-07-2025 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 12 luglio 2025 alle ore 16:30 presenta alcune variazioni significative, segnalate da Roma Mobilità e Luce Verde. Interventi di potatura in Viale Trastevere e Viale Aventino stanno influenzando il servizio di trasporto pubblico: la linea 8 sarà sostituita con bus tra Porta Maggiore e Trastevere, mentre la linea 3 circolerà solo tra Porta Maggiore e Valle Giulia. Restate aggiornati per affrontare al meglio questi cambiamenti e muovervi senza stress.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi per consentire interventi di potatura in Viale Trastevere viale Aventino la linea 8 Sara sostituita con il bus sull'intero percorso tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere mentre la linea 3 viaggerà su tram nella sola tratta tra Porta Maggiore Valle Giulia per un avvallamento della sede stradale ancora chiuso un breve tratto di via della Balduina a ridosso di via Duccio Galimberti per lavori urgenti resta chiuso a San Lorenzo il tratto di via dei Volsci tra via dei Reti e Piazza dei Sanniti e tra Oggi è martedì 15 luglio sono in programma tre giorni di eventi all'insegna dell'alta moda in via Veneto ai Fori Imperiali a Castel sant' Angelo oggi sabato 12 luglio Il primo appuntamento in via Veneto Per consentire gli allestimenti lo svolgimento dell'evento lo smontaggio delle strutture fino alle 7 di domani via Veneto chiusa al traffico tra Porta Pinciana e via Boncompagni chiuse anche via Boncompagni via di Porta Pinciana e via Ludovisi Dalle 18 alle 22 di questa sera modificati percorsi di diverse linee di bus