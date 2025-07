Rimosse le recinzioni Falcomatà | Piazza Garibaldi è un grande parco archeologico all' aperto

Piazza Garibaldi si trasforma in un affascinante museo a cielo aperto, dove storia e modernità si incontrano sotto il sole. Le recinzioni sono state rimosse, svelando l'antico tempio romano di età augustea, ora accessibile a tutti grazie all'impegno degli archeologi della Soprintendenza. Un luogo che invita a scoprire le radici profonde della nostra città e a riscoprire il passato in un contesto vivo e coinvolgente, come...

"Piazza Garibaldi è diventata un grande parco archeologico all'aperto. Sono state rimosse le recinzioni e adesso l'antico tempio romano di età augustea, grazie al brillante lavoro degli archeologi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, si mostra in tutta la sua bellezza. Come. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

