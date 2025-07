Pegognaga tragico incidente | motociclista perde la vita in uno scontro frontale con un trattore

Una tragedia scuote Pegognaga nella mattina di sabato 12 luglio: un grave incidente lungo la provinciale 49 ha causato la perdita della vita di un motociclista di 53 anni, coinvolto in uno scontro frontale con un trattore. Nonostante i tentativi di soccorso, per l'uomo non c’è stato niente da fare. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro mortale sulla provinciale 49 a Pegognaga. Un drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 12 luglio, lungo la strada provinciale 49, nei pressi di Pegognaga, in provincia di Mantova. Un motociclista di 53 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un trattore. Inutili i tentativi di soccorso: all’arrivo dei sanitari, l’uomo era giĂ deceduto. L’intervento dei soccorsi. L’allarme è stato lanciato attorno alle ore 10,00. Secondo quanto riferito dall’ Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Lombardia, sul luogo dell’impatto sono giunti in pochi minuti un’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso, tutti in codice rosso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Pegognaga, tragico incidente: motociclista perde la vita in uno scontro frontale con un trattore

In questa notizia si parla di: pegognaga - incidente - scontro - tragico

