Alcol e stupefacenti nel nuovo codice della strada | la circolare del Viminale e i chiarimenti degli esperti

Alcol e stupefacenti alla guida sono argomenti di grande attualità e preoccupazione, soprattutto con le recenti novità introdotte nel nuovo codice della strada. La circolare del Viminale e i chiarimenti degli esperti offrono ora una prospettiva più chiara su quando scatta la sospensione della patente, grazie a un’importante modifica terminologica. Ma quali sono i dettagli e le implicazioni di questa rivoluzione normativa? Scopriamolo insieme.

Roma, 12 luglio 2025 – Alcol e stupefacenti alla guida. Dopo le novità del nuovo codice della strada, il ministero dell'Interno con una circolare ha cercato di chiarire quando scatta la sospensione della patente. Il punto chiave è la locuzione "dopo aver assunto", che sostituisce quella del vecchio codice "sotto l'effetto di". Un intervento legislativo fatto per evitare che in sede di giudizio, essendo difficile da dimostrare lo stato di alterazione psicofisica, possa avere ragione anche chi ha bevuto e mette a rischio la sicurezza stradale. Questo l'intento. Che valore ha una circolare ministeriale?.

