Studentessa rifiuta l’orale di maturità e legge un discorso di protesta | Valditara? Mi fa ribrezzo

In un gesto di coraggio e ribellione, la studentessa M.T. di Urbino ha deciso di rifiutare l'esame orale di maturità, scegliendo di leggere un discorso di protesta contro il sistema scolastico. La sua azione, forte e simbolica, ha acceso i riflettori su temi fondamentali come la meritocrazia e l’adeguatezza del sistema educativo italiano. Un gesto che invita a riflettere sulla nostra scuola e sul futuro degli studenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS M.T., 19 anni, si oppone al sistema scolastico durante l’esame di Stato. M.T., 19enne di Urbino, ha scelto di non sostenere l’orale dell’esame di maturità e di leggere invece un discorso personale di critica al sistema scolastico. Un gesto forte, condiviso anche da altri studenti in Italia, ma nel suo caso non influenzato da episodi recenti: la sua protesta risale al 2 luglio, quando si è presentata davanti alla commissione della Scuola del Libro di Urbino con i crediti necessari per superare l’esame. Una protesta consapevole: “Delusa dalla scuola”. M.T. ha rifiutato le domande dell’orale, preferendo leggere un testo scritto di suo pugno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Studentessa rifiuta l’orale di maturità e legge un discorso di protesta: “Valditara? Mi fa ribrezzo”

