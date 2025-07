Dazi al 30% per la Ue ecco il testo della lettera di Trump

In un contesto di tensioni commerciali crescenti, l'Unione europea si prepara ad affrontare tariffe al 30%, come annunciato nella lettera di Trump. Queste misure, giustificate da Washington, mirano a riequilibrare un rapporto commerciale definito insostenibile. Ma cosa significa tutto questo per le relazioni economiche tra le due potenze? Scopriamolo insieme.

"Vi preghiamo di comprendere che queste tariffe sono necessarie per correggere i molti anni di politiche tariffarie e non tariffarie e barriere commerciali dell'Unione europea che causano gli ingenti e insostenibili deficit commerciali a carico degli Stati Uniti", ha scritto il Presidente Usa.

