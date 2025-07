Iran il pressing di Putin | Teheran accetti l’intesa sullo stop all’arricchimento dell’uranio

In un clima di tensione e negoziati serrati, Vladimir Putin sembra aver aperto alla possibilità di un accordo con l'Iran per fermare l'arricchimento dell'uranio. Un passo che potrebbe segnare una svolta cruciale nel dossier nucleare, coinvolgendo USA, Russia e Teheran in un delicato gioco diplomatico. Ma quali saranno le condizioni di Teheran? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Il presidente russo Vladimir Putin si sarebbe detto favorevole a un’intesa che preveda lo stop all’arricchimento dell’ uranio da parte dell’ Iran, secondo quanto riportato da Axios, che cita fonti informate sui negoziati. Tale orientamento sarebbe stato comunicato sia agli Stati Uniti, nei dialoghi con il presidente Donald Trump, sia a Teheran. Intanto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito i paletti del Paese: «Se i colloqui Iran-Stati Uniti riprenderanno, non ci dovranno essere attacchi contro l’Iran, le sanzioni dovrebbero essere revocate e non ci si aspetterà che l’arricchimento iraniano raggiunga il livello zero». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iran, il pressing di Putin: «Teheran accetti l’intesa sullo stop all’arricchimento dell’uranio»

