Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 13 luglio | le regioni a rischio

Preparati a un weekend movimentato: un’intensa ondata di maltempo sta per colpire l’Italia, con temporali violenti e allerte meteo in vigore. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione in Toscana e gialla in altre sette regioni, segnalando un rischio elevato per la giornata di domani, 13 luglio. È fondamentale restare aggiornati e adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa perturbazione. Continua a leggere per scoprire come proteggerti al meglio.

Ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore sull’Italia con temporali localmente violenti. La Protezione Civile ha valutato per domani, domenica 13 luglio, una nuova allerta meteo arancione per temporali in Toscana e allerta gialla in altre sei regioni del centro nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it

