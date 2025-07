Usa alluvioni in Vermont | gravi danni per la terza estate consecutiva

Le alluvioni in Vermont continuano a mietere distruzione, causando gravi danni per la terza estate consecutiva. Le comunità rurali si sono svegliate ancora una volta con case danneggiate e infrastrutture devastate, mentre le autorità valutano i danni derivanti dalle recenti intense piogge. Questa sequenza di eventi ambientali sottolinea la crescente vulnerabilità dello Stato alle calamità naturali, richiedendo interventi urgenti e strategie di adattamento efficaci per proteggere il territorio e i suoi abitanti.

Negli Usa le comunità delle zone rurali del Vermont si sono svegliate venerdì mattina ancora una volta con case danneggiate e strade distrutte a causa delle forti piogge e delle inondazioni improvvise, segnando la terza estate consecutiva in cui gravi alluvioni colpiscono parti dello Stato. Sebbene la gravità delle tempeste sia stata minore rispetto agli ultimi due anni, le autorità locali stavano comunque valutando l’entità dei danni nella mattinata di venerdì. Secondo il National Weather Service, l’ente meteorologico americano, la sempre maggiore frequenza delle alluvioni in Vermont è legata sia al cambiamento climatico in corso sia alla geografia montuosa dello Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, alluvioni in Vermont: gravi danni per la terza estate consecutiva

In questa notizia si parla di: alluvioni - vermont - gravi - danni

