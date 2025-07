Scontro mortale tra un' auto e un' ambulanza sulla Sp58 | le immagini sul luogo dell' incidente

Un terribile incidente sulla Sp58 ‘Le Matine’ ha sconvolto la comunità di San Giovanni Rotondo, con un impatto tra una Fiat Cinquecento e un’ambulanza che si è trasformato in una scena di fuoco e caos. Le immagini sul luogo mostrano una densa nube nera che si alza minacciosa, testimone di un dramma che ha avuto conseguenze tragiche. La vicenda mette in luce l’importanza di sicurezza e attenzione sulla strada, ricordandoci quanto il rischio possa essere dietro ogni angolo.

Una densa nube nera si è alzata dalla Strada Provinciale 58 ‘Le Matine’, a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo, quando una Fiat Cinquecento e un’ambulanza con un paziente a bordo sono state avvolte dalle fiamme. I due mezzi hanno preso fuoco dopo un impatto che si è rivelato fatale per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

