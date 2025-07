Dal Milan alla Juve ma si intromette l’Arabia e sconvolge tutto

Il calciomercato si infiamma: tra mille supposizioni, l’Arabia si inserisce improvvisamente, mettendo a soqquadro i piani di Milan e Juventus. Con risorse illimitate, il progetto arabo si fa strada nel cuore della Serie A, alterando gli equilibri e alimentando nuove emozioni. Ma cosa ci riserva il futuro? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa rivoluzione che sta cambiando lo scenario calcistico italiano.

Stando alle ultime indiscrezioni è la priorità del club con risorse illimitate: ecco tutti i dettagli Entra in scena l'Arabia e sconvolge i piani del Milan. Anzi, adesso della Juventus. Le ultime indiscrezioni di calciomercato non sono affatto positive per i bianconeri. Futuro in Serie A per Xhaka? Fino ad alcune settimane fa sembrava di sì. Il Milan si era mosso concretamente, era ed è ancora una precisa richiesta di Allegri oltre che un 'pallino' di Igli Tare. Ma l'operazione col Bayer Leverkusen non è mai decollata: i tedeschi devono realizzare almeno 1213 milioni per evitare una minusvalenza.