Saragnano in Gioco | una serata di divertimento per grandi e piccini a Baronissi

di divertimento, magia e spensieratezza nel cuore di Baronissi. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, ricca di giochi, spettacoli e sorprese che lasceranno grandi e piccini a bocca aperta. Non perdere l’appuntamento con “Saragnano in Gioco”: un’occasione unica per condividere momenti di gioia e allegria con tutta la comunità!

Sarà un’esplosione di allegria, giochi e magia quella in programma per venerdì 1° agosto, a partire dalle ore 20:00 in Piazza Diaz, a Saragno (Baronissi). L’ Associazione Cultura e Spettacolo “Saragnano e Contrade”, con il patrocinio della Città di Baronissi, è lieta di presentare la prima edizione di “Saragnano in Gioco”, un evento pensato per coinvolgere tutta la comunità – bambini, famiglie e cittadini di ogni età – in una serata all’insegna del divertimento condiviso. Il programma prevede una varietà di attività per intrattenere e coinvolgere tutti i partecipanti: Spettacolo di magia capace di stupire e affascinare,. 🔗 Leggi su Zon.it