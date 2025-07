Barriere blocca-rifiuti alle foci di Volturno e Garigliano

In un impegno concreto per tutelare il nostro mare, due innovativi blocca-rifiuti verranno installati alle foci dei fiumi Volturno e Garigliano, nel Casertano. Pelikan River, sistema modulare e a impatto zero, garantirà l'intercettazione totale dei rifiuti plastici galleggianti, rispettando flora, fauna e navigazione. Un passo importante per preservare il patrimonio marino italiano e promuovere un futuro più sostenibile.

Due barriere blocca-rifiuti saranno installate alle foci dei fiumi Volturno e Garigliano, nei territori comunali di Castel Volturno e Sessa Aurunca, nel Casertano. Pelikan River è un sistema modulare a impatto zero, ideato per intercettare e trattenere fino al 100% dei rifiuti plastici galleggianti, senza interferire con flora, fauna o navigazione. L'intervento è progettato sulla base della Legge cosiddetta "SalvaMare" (la numero 60 del 2022). L'installazione delle barriere, per le quali sono già in corso i sopralluoghi tecnici, si inserisce nel più ampio progetto Mare Pulito, promosso dalla Provincia di Caserta, che ha già attivato il servizio dei battelli spazzamare lungo l'intero tratto costiero di propria competenza, per circa quaranta chilometri di litorale.

