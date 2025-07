Colpito da un masso a metri dalla vetta viene soccorso poi rientra da sé

Due coraggiosi alpinisti affrontavano con entusiasmo la salita alla cima Porton di Monfalcon, sopra la valle omonima di Forni, quando improvvisamente un masso ha colpito uno di loro al ginocchio. L'incidente si è verificato intorno alle 6:10 di questa mattina, a circa 2100 metri di quota. Fortunatamente, il giovane è stato prontamente soccorso e ora sta rientrando in sicurezza grazie all'intervento tempestivo degli operatori.

Masso caduto dall’alto lo colpisce sul ginocchio: alpinista raggiunge la cima e chiama i soccorsi - FORNI DI SOPRA / CIMOLAIS (UD) – Mattinata di soccorso in quota oggi sulle Dolomiti friulane, dove la Stazione Valcellina del Soccorso Alpino, in collaborazione con l’elisoccorso regionale in assetto ... Lo riporta nordest24.it

