LeBron James scatenato | canta e balla con Bad Bunny!

Un’inedita e coinvolgente collaborazione ha catturato l’attenzione di tutti: LeBron James, il celebre campione di basket, si è scatenato a ritmo di musica con Bad Bunny durante la prima notte della sua Residency all’Arena Coliseo di Puerto Rico. Tra risate, balli e musica, il suo entusiasmo ha conquistato i fan, anticipando un evento che promette emozioni fino alla fine. Ma cosa succederà quando i due si incontreranno di nuovo? Restate sintonizzati per scoprirlo!

Ieri sera a Puerto Rico è andata in scena la prima delle 30 serate che compongono la “Residency” di Bad Bunny all’Arena Coliseo, dove -da qui all’ultima serata- sono attesi quasi 600mila spettatori. Tra quelli presenti al debutto anche uno scatenatissimo LeBron James: i video che lo ritraggono ballare al fianco dell’artista portoricano sono andati virali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LeBron James scatenato: canta e balla con Bad Bunny!

In questa notizia si parla di: lebron - james - bunny - scatenato

LeBron James ha appena lanciato la sua prima collaborazione con Richard Mille - LeBron James ha appena svelato la sua prima collaborazione esclusiva con Richard Mille, marchio di orologi sportivi all'avanguardia.

LeBron James scatenato: canta e balla con Bad Bunny!; LeBron James scatenato!; Space Jam 2, altre polemiche su Lola Bunny: sexy non vuol dire meno capace.

LeBron James vuole fare streaming e scatena una guerra tra i fan delle ... - LeBron James, probabilmente per sbaglio, ha scatenato una guerra tra gli appassionati di streaming, chiedendo tramite il propri profili social qual è la migliore e quale quindi dovrebbe scegliere ... Si legge su multiplayer.it

Capri, LeBron James scatenato all'Anema e core - la Repubblica - Capri, LeBron James scatenato all'Anema e core "All night long" e "That's amore", "I will survive" e altri grandi successi internazionali: LeBron James, re del basket mondiale, ... Segnala napoli.repubblica.it