Muore a 38 anni nello scontro in moto con l’auto

Tragedia ad Arezzo: un uomo di 38 anni perde la vita in un drammatico incidente tra moto e auto sulla regionale 71. L’impatto, avvenuto nel pomeriggio, ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strade. Mentre le autorità indagano sulle cause, resta il dolore per questa perdita improvvisa. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di guidare con massima attenzione.

AREZZO – Un altro incidente mortale ad Arezzo, stavolta sulla famigerata regionale 71, all’altezza del distributore Eni di Madonna di Mezzastrada. Intorno alle 15 si sono scontrati per cause al vaglio della polizia municipale un’auto e una moto. Sono intervenuti l’auto medica di Arezzo, la Blsd della Croce Bianca di Arezzo e della Misericordia di Arezzo. Il motociclista, un uomo di 38 anni, è morto. In codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo, invece, il conducente dell’auto, un uomo di 44 anni, . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

