Sveva Alviti Demi Lovato e la principessa Iman Pahlavi | le spose dell’estate

Venti milioni di euro. Tanto è costato, secondo Forbes, il mega matrimonio veneziano tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez. A far lievitare i costi, anche il guardaroba della sposa: ventisette cambi d’abito, look curati nel dettaglio e il vestito bianco di Dolce & Gabbana. Ma non è l’unica vip. Poche settimane fa si è sposata anche l’affascinante Sveva Alviti (con l’imprenditore Andrea Bruno): per l’attrice doppio cambio d’abito firmato Ferretti. Cerimonia romantica, a sorpresa, per la cantante Demi Lovato e il cantautore Jordan Lutes: la coppia ha annunciato il sì solo a cose fatte. In quota royal wedding ci sono le nozze della principessa Iman Pahlavi (nipote dell’ultimo scià di Persia) con Bradley Sherman a Parigi, in abito fiabesco di Elie Saab. 🔗 Leggi su Panorama.it